乃木坂46川〓桜のファースト写真集「エチュード」（新潮社）の応募特典アザーカットミニブックの表紙と裏表紙が7日、公開された。今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に自身の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされたという。表紙写真は、ほぼすっぴん状態のアップショット。裏表紙はチェリーを持ってまっすぐ見つめてくる「あざとかわいい」写真となっている。このアザーカットミ