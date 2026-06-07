ドラゴンゲートは７日、退団を発表したシュン・スカイウォーカーの今後の参戦日程を発表した。シュンは４日の後楽園大会で「シュン・スカイウォーカーは天に帰る」と退団を電撃発表。これを受けて５日の後楽園大会で、斉藤了ＧＭは「シュンの最後、どこに出るか、どこの大会に参戦するか、あとでこいつ（シュン）と話して発表させてもらいます」としていた。発表されたのは岐阜・セラトピア土岐（６月１４日）、大阪・梅田ス