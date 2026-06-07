巨人の西舘勇陽投手（２４）が７日のロッテ戦（東京ドーム）に先発し、７回１１１球を投げ、６安打１失点と好投した。幾度のピンチをしのぎながら踏ん張った。西舘は初回、西川の二塁打などで一死二、三塁とされたが、４番・山口をスライダーで空振り三振、５番・ソトをカーブで投ゴロに打ち取り無失点で切り抜けた。４回にも西川に二塁打を浴びて一死三塁のピンチを招いたが、後続を断って得点は許さなかった。それでも１―