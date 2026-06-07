◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）決勝は、レギュラーシーズン１位の神戸が、同３位の東京ベイを２２―１３で下し、リーグワン初優勝。トップリーグ時代を通じて７季ぶりの頂点に立った。元日本代表フッカーの坂田正彰氏が試合を評論ー。××××現代ラグビーを象徴するような、フィジカルと技術