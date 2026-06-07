夏らしい開放感とポジティブなムードをファッションで楽しみたい方に朗報です♡ROXYとThe Sunrise Shack Japanによる限定コラボレーションが2026年夏に登場。太陽のように明るく、自分らしく過ごせる世界観を表現したカプセルコレクションには、Tシャツや水着、スカーフなど夏のおしゃれを彩るアイテムが勢ぞろい。ビーチでもタウンでも映える注目ラインアップをご紹介します♪ 夏を彩る限定コレク