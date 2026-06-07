お笑いタレント・有吉弘行（52）が7日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、ポイ捨てをする人々に思うことをぶっちゃける場面があった。ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、渋谷区では関連条例を改正。1日から区内全域で、路上などにポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科す。ごみ箱を設置していない事業者に対しても、5万円の過料を徴収する。番組でこの話題を