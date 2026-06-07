【カイロ＝溝田拓士】イラン・サッカー連盟は６日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場するイラン代表団の一部に米国からビザ（査証）が発給されていないとして、米政府を非難する声明を発表した。「政治的な決定で、スポーツ規範に反する」とし、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に対応を求める。イランのファルス通信によると、選手２６人には発給されたが、サッカー連盟会長や事務局長、マネジャーら一部支援スタッ