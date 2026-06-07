性的マイノリティーの人への偏見や差別のない社会を目指すイベントが、東京・渋谷区で開かれ、参加者が街を行進しました。「Tokyo Pride 2026」のパレードでは、レインボーカラーの衣装などを身につけた参加者たちが、渋谷や原宿の街を行進しました。今年のテーマは「多様性と平等がひらく未来」。主催者は、「LGBTQの人たちへの「差別禁止法」や制度を作り通すことが大切」「婚姻の平等の実現を大きな一歩として全ての人の人権が