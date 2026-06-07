子どもが他人の持ち物を壊してしまうと、親は謝罪や弁償をするものですね。ただ、弁償は同じものが売っていれば……の話。生産終了になっていたり、限定商品だったりすると、弁償が叶わないことも。ママスタコミュニティのあるママも、対処に悩んでいるようです。『子どもが癇癪を起こして、義妹のメガネを壊してしまいました。義妹がたまたまメガネを外してテーブルの上に置いたとき、壁に投げつけてしまいました。ネットで調べた