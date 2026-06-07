女優の安達祐実（44）が7日、自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショットを公開した。安達は「12年ぶりにお会いできて嬉しいです！」とつづり、女優・黒柳徹子との2ショットを投稿。黒柳が司会を務めるテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演したことを明かしていた。フォロワーからは「２人ともおしゃれ上級者」「お二人とも可愛らしい」「わあ！楽しみ！」などのコメントが寄せられていた。