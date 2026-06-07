【モデルプレス＝2026/06/07】YouTubeチャンネル「びっちちゃん。」の活動休止を発表した「しろ」が、モデルプレスのインタビューに応じた。後編では、「28歳の独身ニート」として歩み始めた彼女の新たな挑戦から、想像以上の反響を呼ぶファンクラブ活動、悲しみを乗り越えた方法、そして「夢を叶える秘訣」までたっぷりと話を聞いた。【写真】しろ、黒ストでセクシーに美脚見せ◆しろ、28歳・独身・ニートから始まる新たな挑戦―