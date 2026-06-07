◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）西武・長谷川信哉外野手が７日、決勝打となる８号ソロを放った。確信の一発だった。直前の延長１１回、２死満塁でサインプレーにより相手の一塁走者・細川をけん制で刺すことに成功。球場にどよめきが残る中、１２回先頭で打席に立った長谷川が「１１回裏の守備が全て。勢いそのまま打席に入れた。いい形になって良かった」と斎藤の