俳優の藤岡弘、（８０）が親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。７日に自身のインスタグラムを更新し、「ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に。花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました。」と雑誌の撮影ショットをアップ。長女で女優の天翔愛とバージンロードを歩く姿やハグするショットなど、幸せあふれる父親の表情を披露している。この投稿にフォロワーからは「弘さん、若々