毎日の食事作り、パパッと簡単にできる一品があると、いざという時に心強いですよね。そこでご紹介したいのが、包丁も火も使わずにできる「厚揚げチーズ煮」です。 レンジ2分でできあがり 厚揚げをレンジ加熱したら、とろけるチーズなどをのせて再度あたためます。仕上げにめんつゆとみりんで味付けし、レンジにかけたら完成です。 手軽にできて、しっかりおいしい！ 「時短、簡単、おいしい！」「手軽にできて助かります」「