シンガー・ソングライター松山千春（70）が7日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。歌いやすいと思うコンサート会場について語った。松山はデビュー50周年記念ツアー中。3日に東京・有楽町の東京国際フォーラム、5日に神奈川県・厚木市文化会館でコンサートを開催した。厚木の会場を訪れたファンからのメールを紹介した後、松山は「厚木の文化会館は、なかなかいい、というか歌いやすい会館だったん