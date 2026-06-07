シンガー・ソングライター松山千春（70）が7日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演。歌手の大黒摩季（56）の実家の家業について語った。松山はデビュー50周年記念ツアー中。3日に東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催されたコンサートには、同じ北海道出身の大黒も訪れたという。松山は「大黒摩季、来てました」と言い「大黒摩季ん所はパン屋さんだったからな。キムラヤさんか。あんぱんの木村屋