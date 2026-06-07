【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志7カ国は7日の会合で、7月の生産枠を日量18万8千バレル拡大することで合意した。4カ月連続の小幅増産となる。