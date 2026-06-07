俳優賀来賢人がプロデュースを務めた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」の初日舞台挨拶が５日に東京都内で行われ、登壇した子役出身の稲垣来泉（１５）が話題になっている。大人っぽいメークで、ティアードになったレースのドレス。透明感が印象的な姿で、賀来賢人と並んで登壇した。ＮＨＫ連続テレビ小説「ちむどんどん」で、ヒロイン幼少期を演じるなど、朝ドラ３作で主要な子供役を演じた。