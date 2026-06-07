サクラメント・キングスのドマンタス・サボニスに、今オフもトレードの噂が浮上している。NBA記者のジェイク・フィッシャーは自身が運営するニュースレターで、キングスが今夏にサボニスをトレード市場へ出す可能性があると報じた。 フィッシャーによると、キングスは今オフに大幅なサラリー削減を検討しているという。また、デマー・デローザンやザック・ラビ