TVアニメ『令和のダラさん』が、7月2日よりTOKYO MXほかにて放送開始されることが決定。あわせて本予告第2弾が公開され、新キャラクターのキャスト陣とエンディング主題歌が発表された。 参考：ともつか治臣『令和のダラさん』TVアニメ化決定特報映像＆ティザービジュアルも 本作は、面倒見のいい怪異と令和のきょうだいが繰り広げるオカルトコメディ。監督は『魔法少女にあこがれて』の鈴木理人、キャラクタ&