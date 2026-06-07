（台北中央社）東京都の代々木公園で6、7両日、LGBTQ+（性的少数者）のイベント「Tokyo Pride 2026」が開かれ、台湾からは複数の団体が「チーム台湾」として参加した。7日にステージで行われた各国駐日大使によるスピーチでは、李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）がアジアからは唯一、登壇した。今年で6回目の参加となったチーム台湾は、ジェンダー平等を推進する台湾伴侶権益推動連盟とエイズ啓発活動を行う台湾レッドリ