落語協会によるファン感謝イベント「謝楽祭（しゃらくさい）」が7日、東京・湯島天満宮で開催された。お練りの後、今年の実行委員長・江戸家猫八（49）の「初春のうぐいす」のものまねによって、午前10時に盛大に開幕が宣言された。会長の柳家さん喬（77）は「昨年よりも開会時に多くのお客さまが集まっている。謝楽祭を楽しみにしている方がこんなに大勢いるということは、落語協会会員全員の誇り」と感謝を口にした。例