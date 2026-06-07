ロックバンド「FLOW」が6、7日、横浜市のぴあアリーナMMでアニソンロックフェス「FLOWTHEFESTIVAL2026」を開催した。24年の初開催から3周年を迎えた今回は、打首獄門同好会や、DJKOO、ORANGERANGE、フレデリックら総勢20組近くの豪華アーティストが出演。1日目のトリを務めたFLOWはhidewithSpreadBeaverとのスペシャルコラボステージで会場を沸かせた。ボーカルのKOHSHIとギターのTAKE兄弟はXJAPANのファン