ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第5戦マクール杯」は7日に2日目を終了した。2日目メインの12Rドリーム2ndは中村桃佳（33）がインからコンマ08のトップスタートを決めて逃げ切り快勝。前半3Rでも4コースのカドから捲って勝ち切っており、これで無傷の3連勝となった。「変わらず出足系で悪くないですよ」と好素性の12号機に手応えをつかみとっている。初日から「行き足にバラツキがある」と課題も残すが、それ