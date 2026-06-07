アイドルグループのＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが先月、配信リリースした新曲「ぱわーオブらぶ」のミュージックビデオ（ＭＶ）を７日に公開した。また、同楽曲が７月１６日に発売される５ｔｈシングルＣＤの表題曲となる。「ぱわーオブらぶ」は、人と人とのあいだで生まれる?パワーの循環?をテーマにした、愛とエネルギーがあふれるナンバー。解禁されたＭＶでは、楽曲の雰囲気そのままに、元気いっぱいなメンバーたちが「ＰＯＷ