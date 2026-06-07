タレントの辻希美が７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえとコラボし、子育てについてトークする中、悩みを明かした。辻は２００７年に俳優の杉浦太陽と結婚し、昨年には第５子を出産。子育てに向き合う中「常に気を張って生活はしていると思います。自分が倒れちゃいかんっていうのはすごく思う」と告白。「だから寝られないっていうのもある」と明かした。これにくわばたは