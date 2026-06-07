女子プロレス「センダイガールズプロレスリング（仙女）」７日の新宿フェイス大会でワールド王者・橋本千紘（３３）が、水波綾（３８）の挑戦を退け、最多連続防衛記録タイとなるＶ５に成功した。両者の意地と意地のぶつかり合いは会場の熱狂を生んだ。橋本は水波のチョップの連打にたまらずにエスケープ。場外ではエプロンへのＦ５、ギロチンドロップで追撃された。負けじとリングではボディースラム、サンセットフリップを連