名古屋市中区で7日、横断歩道を渡っていた女性が死亡したひき逃げ事件で、現場に戻ってきた男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは愛知県大治町の会社員・角田啓容疑者(21)です。7日午前1時半ごろ、中区錦の信号交差点をワンボックスカーで右折する際、横断歩道を渡っていた中区に住む村田あかねさん(29)をひき逃げし、死亡させた疑いが持たれています。調べに対して容疑を認めているということです