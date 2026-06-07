〈《高市陣営ネット工作》中傷のターゲットにされた岡田克也氏が語る「非常に驚きました」「深刻な事態です」〉から続く「デジタル選挙時代の今、このネット世論工作は民主主義を破壊するインパクトを持っている」一連の動画問題をこう分析するのは、長年メディアと政治・ネット社会を論じてきたジャーナリストの津田大介氏（52）だ。津田大介氏©時事通信社匿名の陰に隠れて、ライバル候補や野党に関する真偽不明の情報