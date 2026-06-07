５人組ロックバンド「ＦＬＯＷ」が７日、神奈川・ぴあアリーナＭＭでアニソンフェス「ＦＬＯＷＴＨＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」を開催した。２０２４年から３年連続の開催。今年は６日から２日間かけて「ＨＯＭＥＭＡＤＥ家族」「ＧＲＡＮＲＯＤＥＯ」、ＤＪＫＯＯ、「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」らが集結。ＦＬＯＷは両日ともステージに立ち、１日目には「ｈｉｄｅｗｉｔｈＳｐｒｅａｄＢｅａｖｅｒ」との