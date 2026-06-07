人気インフルエンサーでタレントのなえなのが７日に自身のＳＮＳを更新。髪形が話題になっている。インスタグラムで「ぱんだぱん」とつづり始め、パンダを模した菓子パンを手にしたショットをアップ。「頭はチョコ味体は何味だと思う…？…♡」と問いかけ、「甘いものとかお菓子食べない人間だったのに最近食べるようになり始めてみるみる太ったあまいものうまい」と甘党になっていることを明かした。続けて「調べた