【競馬】安田記念 G1（6月7日／東京競馬場・3歳以上オープン・国際・芝1600メートル）【映像】「衣装が可愛い」“女性ファンファーレ隊”の見事な演奏レジェンドの偉業に沸いた東京競馬場でG1・安田記念を彩った“女性ファンファーレ隊”のパフォーマンスに称賛が集まった。春のマイル王者を決める安田記念は、武豊騎手が騎乗した伏兵のシックスペンス（牡5、美浦・田中博）が悲願のG1