アニメ『帰還者の魔法は特別です』第2期が、2026年10月よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて放送されることが決定した。また、オープニングテーマアーティストは第1期に続きFLOWが担当する。【画像】『帰還者の魔法は特別です』第2期の場面カット『帰還者の魔法は特別です』は電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」で配信中のSMARTOON作品で、原作に当たるノベル版の他に、コミック版も出版されている大人気作品。2023年10月よ