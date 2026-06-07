〈《高市陣営“中傷動画”》ジャーナリスト津田大介氏が語った「ダークサイドビジネスと化すネット選挙」〉から続く「規制を進めるべき側が、SNSの悪い活用法を実践したとすれば、これ以上の皮肉はありません」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そう語るのは、ドイツ出身のエッセイスト、マライ・メントライン氏（42）だ。マライ・メントライン氏民主主義は、フェアな政治活動によって成り立ち、守られていくものです。議