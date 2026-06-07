ロックバンドFLOWが6日から2日間、主催アニソンフェス「FLOW THE FESTIVAL 2026」（横浜・ぴあアリーナMM）を開催した。3年連続の開催で国内外で注目を集めるフェス。FLOWの盟友など約20組のアーティストがゲスト出演し、熱いパフォーマンスで会場を熱狂に包んだ。1日目には、5月に再始動を発表した「HOME MADE家族」が登場。トリを務めたFLOWはHOME MADE家族とのコラボ楽曲「NIGHT PARADE」を約10年ぶりに歌唱し、フェスなら