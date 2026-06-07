まもなく開幕を迎える北中米W杯。最大のホスト国であるアメリカ代表はドイツ代表を迎え、親善試合を行ったが、1-2と敗れた。試合は開始2分で、セットプレイからドイツが先制。カイ・ハヴァーツが打点の高いヘディングを突き刺した。37分にはコーナーキックのこぼれ球をアントニー・ロビンソンが強烈なボレーシュートで決め同点とするが、後半に入りハヴァーツの冷静な落としをレロイ・サネに決められ、そのまま敗れている。米『ESP