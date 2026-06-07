プレミアリーグのアーセナルがMFの獲得を検討している。ターゲットはウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラのモーガン・ロジャーズ。マンチェスター・シティ出身のアタッカーで、23-24シーズンに所属したミドルズブラでブレイク。その後ヴィラでも成長を続け、今季は公式戦55試合で14ゴール12アシスト。W杯に臨むイングランド代表のメンバーにも選ばれた。エメリ監督のもとではトップ下や左サイドのアタッカーとして起用されて