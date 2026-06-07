V・ファーレン長崎は7日、高木琢也監督と2026−27シーズンの契約を更新したことを発表した。高木監督は1967年11月12日生まれの現在58歳。現役時代はサンフレッチェ広島、ヴェルディ川崎（現：東京ヴェルディ）、コンサドーレ札幌（現：北海道コンサドーレ札幌）等で活躍し、現役引退後に指導者に転身した。以降、横浜FC、東京V、ロアッソ熊本で監督を歴任し、2013年には長崎の監督に就任。2017シーズンは、J2リーグで2位フィニ