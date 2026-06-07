◆ＮＰＢチャレンジカップ巨人３軍５―２ＢＣ千葉＝７回表降雨コールド＝（７日・袖ケ浦）巨人３軍がＢＣ千葉に５―２で勝利し、同一カード３連勝を飾った。「１番・三塁」でスタメン出場した竹下徠空内野手（１９）が２安打１打点。初回、先頭から右翼へ二塁打を放ち、なおも１死一、二塁から後続・笹原の左前適時打で先制のホームを踏むと、２点リードの２回２死三塁に適時二塁打を放って追加点を挙げた。「今日は１番で使