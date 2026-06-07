開幕まで1週間を切ったFIFAワールドカップ2026に、ラ・リーガからは計81選手が出場するとのこと。今大会における最多輩出者クラブは、バルセロナとなったようだ。まもなく、4年1度の“祭典”が幕を開けようとするなか、ラ・リーガからは計81選手が、この1カ月間において世界で一番熱狂が渦巻く地となる、北アメリカでプレーする。スペイン紙『マルカ』によると、1部に所属する全20クラブのうち18クラブが、少なくとも1人を送り