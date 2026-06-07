現地6月6日、英エプソム競馬場で行われたG1・コロネーションカップ（芝2410m）に出走した昨年のジャパンカップ覇者、カランダガン（セ5・仏・F.グラファール）は4着に敗れた。勝ったベイシティローラーから41馬身半差をつけられるまさかの大敗となった。当日は雨の影響で馬場状態が悪化。カランダガンは道中3番手でレースを進め、直線入り口では上位争いに加わるかに見えたが、そこから伸びを欠いて失速。6頭立ての4着で入線し