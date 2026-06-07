現地6月6日、英エプソム競馬場でG1・英ダービー（芝2410m）が行われ、R.ウィーラン騎乗のクリスマスデー（牡3・愛・A.オブライエン）が優勝した。雨の影響で重馬場のなか、クリスマスデーは道中2番手を追走。直線では馬場の中央から力強く抜け出し、後続に2馬身3/4差をつけて快勝した。勝ちタイムは2分43秒75（重）。【動画】左脚をゲートに引っ掛けた1番人気馬…英ダービーでレース後に取り消しベンヴェヌートチェッリーニは1