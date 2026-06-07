【モデルプレス＝2026/06/07】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が6月6日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを公開した。【写真】26歳モデル「ちょっとムチムチ」ビキニショットが話題◆伊藤桃々、ビキニ姿披露伊藤は「可愛いビキニ ちょっとムチムチなのは許して」とコメントし、ビキニ姿を複数枚投稿。肩ひもに黒いフリルのついた、白地に黒のパイピングのビキニ