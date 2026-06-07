【モデルプレス＝2026/06/07】元AKB48でタレントの西野未姫が6月6日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】第2子出産の元AKB「愛情一杯で美味しそう」と話題の炊き込みご飯◆西野未姫、手作りの炊き込みご飯披露西野は、「揚げてもスープでもダメ炊き込みご飯に入れるのが1番野菜食べてくれる気がする」と子どもの食事への試行錯誤についてつづり、タッパーに用