【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの村重杏奈が6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。低温調理器で作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「美味しそう」と話題のお手製鶏肉料理◆村重杏奈、手作りの鶏胸肉料理披露村重は、「ずっと欲しかった低温調理器で作った胸肉！お、おいしい カレー味と普通の」とつづり、お皿に盛り付けられた料理の写真を投稿。スライスした鶏胸肉と、つややかなカレ