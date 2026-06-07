元巨人の角盈男氏（69）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（65）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。橋上秀樹監督代行（60）で巨人が優勝した場合、監督昇格があるか予測した。橋上監督代行が率いる巨人は交流戦7勝3敗2分けと好調。岡崎氏は「巨人の監督は生え抜きのエースか4番しか監督になれないと言われる。リーグ優勝して日本一になっても橋上監督はないですか？」と質問した。角氏は「ない」ときっぱり。生え