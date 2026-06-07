JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の最終順位が、6日に発表され、12人のデビューメンバーが決定しました。『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組です。22人の練習生にとって最後のアピールとなる『デビュー評価