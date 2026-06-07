世界5大ミスコンの1つ「ミス・スプラナショナル」2019年日本代表を経験し、美容サロン経営者でモデルの夏海が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を明かした。「ご報告」と題し、「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康で昨日退院し、自宅での新たな生活をはじめています」と伝え、赤や黒のマタニティードレス姿をアップした。「今回の報告に添えた写真は、34週のときに大好きなフォトグラファーさ