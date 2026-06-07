世間では不況が嘆かれていますが、それは歓楽街でも同様です。しかしその一方で“リッチ層”が存在するのも事実。ピラミッドの頂点に君臨するキャストとお客様は「不況はどこへ？」と思ってしまうような、羨ましい生活や遊び方をしています。【写真】Hカップボディから匂い立つ色気現役風俗嬢るるたんそして、それを象徴するように、昨今では爆発的に売り上げるキャバ嬢が動画やSNSなどで目立っています。ただ、目立っているのは