湖北省武漢市内にある中国船舶集団（CSSC）の武昌造船所で6月6日、航空機部品輸送用の新型ローロー船（貨物船の一種）が進水しました。進水した船は全長が約169メートル、幅は23.32メートルで、船上には煙突のような形をしたローターセイル（旋筒風帆）が6基設置されています。風帆には航空機レベルの軽量素材が使われ、空力学に基づく最適化設計が施されているために、燃料効率と経済性を大幅に向上させることができました。さら